Joana Ortega: “Rajoy ha de dialogar sempre, no només en campanya electoral”

La vicepresidenta del Govern i número 2 de la llista per Barcelona de Convergència i Unió, Joana Ortega, ha assegurat al programa especial El Candidat d’Onda Cero Catalunya que "s’ha de dialogar sempre, i no només quan estem en campanya electoral". Així ha respost a les reiterades referències al diàleg del president espanyol, Mariano Rajoy, a qui ha recordat que "també havia de dialogar quan vàrem presentar la proposta de pacte fiscal" aprovada pel Parlament.

Ortega ha explicat que "hi ha acord quan dues parts volen; i quan una part et diu que no es pot negociar, com a govern has d’anar a buscar un altre camí". La vicepresidenta ha explicat que per Convergència i Unió "el repte segueix sent la reactivació econòmica", i que si "volen estructures d’estar és per garantir la el país cohesió social". De fet, ha apuntat que amb la consulta que els nacionalistes volen realitzar, "en el fons, volem preguntar si renunciem al que som i volem ser, o anem a buscar uns instruments que ens permetin defensar-nos". I ha sentenciat: "estem posant el nostre futur en joc per garantir l’estat del benestar".

Ortega a més ha advertit que "en aquestes eleccions, no només ens està mirant Espanya i Europa, ens està mirant tot el món" per la qual cosa considera que "hem de demostrar que caminem com un sol poble". D’aquesta manera ha demanat Ortega el vot en els comicis per a Convergència i Unió, perquè segons la vicepresidenta, "necessitem una gran majoria que avali aquest camí". I ha afegit: "si CiU té una majoria àmplia serà més fàcil que el govern espanyol escolti les reivindicacions catalanes".