Homs acusa a la CUP de "suspender" el proceso y le exige una "rectificación"

En declaraciones a TV3, Homs ha deplorado que la semana pasada empezara con "una arrancada de caballo", con la aprobación de la resolución independentista, y terminara con una "parada de burro", con el doble rechazo del Parlament, merced al 'no' de la CUP, a la investidura de Mas como presidente de la Generalitat.

Al ponerse "al lado del PP y Ciudadanos", según Homs, la CUP es "quien de veras ha suspendido la declaración con sus votos", la ha dejado "impracticable".

Homs ha planteado cuatro puntos irrenunciables para alcanzar un acuerdo con la CUP: permitir que se forme "un gobierno fuerte y estable con garantía de estabilidad parlamentaria", asegurar la "seguridad jurídica" para todos los empleados públicos, un "compromiso inequívoco con los valores occidentales y particularmente europeos" y un "compromiso explícito de voluntad de diálogo y pacto con el Estado español y las instituciones europeas".

Si no pueden garantizarse estos cuatro elementos, imprescindibles para "no asfixiar el proceso", ha advertido Homs, no será posible la investidura antes de que se agote el plazo del 10 de enero y, por lo tanto, habrá "elecciones" anticipadas en marzo.