La fusió de Caixabank i Bankia preveu estalvis anuals de 770 milions d'euros

Aquest matí el president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, i el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, presentaran oficialment l’acord de fusió que els consells d'administració de les dues entitats van firmar ahir a la tarda. Es crea així l’entitat bancària més gran d’Espanya i la desena d’Europa. La presentació es farà a València, el domicili social de la nova entitat que mantindrà el nom i la imatge corporativa de Caixabank, ja que l’entitat d’origen català en controlarà tres quartes parts. Ara caldrà veure també quina retallada hi haurà en plantilla i oficines després de la fusió. Facua també està preocupada per la falta d’oferta de serveis per al consumidor.