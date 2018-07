Arrimadas exige un president de la Generalitat con "las manos limpias de corrupción"

Inés Arrimadas ha explicado por qué Ciudadanos no va a apoyar la candidatura de Artur Mas como presidente de la Generalitat. Considera que Artur Mas tiene cada vez menos credibilidad, que se ha demostrado después de que en los últimos años haya ido perdiendo escaños según convocaba elecciones. "Con esos resultados muchos grupos políticos se han ido a casa", destaca Arrimadas. "No se puede tener credibilidad cuando uno es President y se presenta de nuevo para ir de número 4 en una lista, lo normal es que no se hubiera escondido en ese número", ataja la líder de Ciudadanos en Cataluña.

Cree que Mas no ha sabido gestionar la Generalitat durante cinco años. "Aunque ha sido President en una época de crisis, ha tomado malas decisiones como la de recortar en gasto social en un 17%". Ha añadido que echa en falta que en su discurso Mas no hable de corrupción cuando su formación tiene 15 sedes embargadas por corrupción y el tesorero de su partido se encuentra en prisión sin fianza.

En una intervención, principalmente en castellano, con un último tramo en catalán, Arrimadas ha alertado de que su apuesta por la independencia "pone en peligro" el autogobierno catalán: "Cuando llama a la desobediencia y a la insurrección no cuela, usted es un hombre de orden", ha afirmado.

Iceta le dice a Mas que "su momento político ha pasado"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha reprochado al candidato a la reelección como presidente de la Generalitat, Artur Mas, que esté "dispuesto a lo que sea para ser president, pero le ha advertido de que "su momento político ha pasado" y por ello los socialistas se oponen a su investidura.

En la segunda jornada del debate de investidura en el Parlament, Iceta ha acusado a Mas de ser "responsable directo del disparate de ayer", en alusión a la aprobación de la declaración independentista que es "una huida hacia adelante". "Su momento político ha pasado. Se lo digo desde el respeto a lo que ha hecho, a lo que ha intentado y a una fuerza política, la suya, que ha prestado grandes servicios al país.

No es una crítica personal o un intento de minimizar su aportación a la Cataluña democrática. Pero su candidatura no permite el avance que el país reclama", ha señalado. Iceta ha tirado de ironía cuando ha recordado las palabras de Mas al decir que "si no le invisten, se acaba el proceso".

"Es un aliciente", ha ironizado Iceta, que en todo caso le ha recordado que "cuando uno llega a la conclusión de que sin él todo se acaba, ha llegado la hora de irse". "Nos dice que solo hay un camino, la independencia. Solo una manera, fuera de la legalidad. Y solo un líder, usted mismo. Pues le diré: no, no y no. No a la independencia, no a la ilegalidad y no a usted como presidente", ha concluido el dirigente socialista.