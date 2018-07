Alicia Sánchez-Camacho: "Amb la independència, la fractura social a Catalunya seria una realitat"

La presidenta del Partit Popular de Catalunya, Alícia Sánchez-Camacho, ha explicat al programa especial 'El Candidat' d’Onda Cero Catalunya que en aquestes eleccions "ens juguem la convivència de les futures generacions" i que per això "és important que siguem capaços de dialogar des de la responsabilitat". De fet, Camacho ha admès que "hi ha desequilibris en el model de finançament autonòmic" però s’ha mostrat convençuda que "Catalunya és i seguirà formant part d’Espanya perquè Espanya no seria res sense Catalunya".

Segons Sánchez-Camacho, en cas que Catalunya s’independitzés, "la fractura social interna seria una realitat". Així ha contestat preguntada sobre la polèmica que van aixecar les paraules de l'expresident espanyol José María Aznar, que va afirmar que abans de trencar-se Espanya seria la pròpia Catalunya la que quedaria dividida. Per Sánchez-Camacho, Convergència i Unió ha portat el país "a un carreró sense sortida" i, "el pitjor és que tot plegat respon a motius partidistes i electoralistes"; i argumenta: "abans en senyor Mas era escridassat arreu on anava, i ara que s’envolta amb l’estelada, és aclamat".

Després que aquest matí digués que Rajoy "faria passes després del 25-N", Sánchez-Camacho ha assegurat que "l’executiu espanyol dialogarà amb la lleialtat institucional que fins ara el President de la Generalitat no ha tingut". De fet, ha assegurat que Rajoy "ha traslladat la seva disposició de dialogar, però a Mas no li interessava", i ha concretat que "a l’abril el President ja va dir que el pacte fiscal no seria acceptat i avançaria les eleccions", i "dies abans de veure’s amb Rajoy va pactar amb ERC i ICV que no mouria ni una coma, i així no es va a dialogar". Amb tot, ha recordat que el PP aposta per "un model singular de finançament per Catalunya, que està aprovat en el Congrés del PP per unanimitat".

La candidata del PP creu que "CiU s’ha equivocat amb el programa electoral perquè la independència per si mateixa no dóna la Catalunya ideal", i per això considera que "CiU ha perdut la seriositat i la centralitat". Sánchez-Camacho ha reiterat que "la nova convergència és clarament independentista i els nous dirigents de CiU encapçalats per Mas són una nova generació de convergents que han passat de la centralitat política de demanar una millora de finançament a un error històric". I ha afegit: "quan CiU diu que el projecte d’Espanya ja no és un aliat per Catalunya, és fals, perquè en formem part", i és per això que ha convidat als nacionalistes a "no encetar un camí d’incertesa". De fet, la popular considera que el fet "que algú es presenti amb tan poca credibilitat dient que tot seria meravellós amb la independència és poc seriós i no és responsable".



Alícia Sánchez-Camacho considera que "alguns han volgut estigmatitzar el PP perquè els anava molt bé i s'han encarregat de titllar alguns de catalans i a altres de no ser-ho". De fet, interpel·lada per algunes actuacions dels populars en relació a Catalunya com la seva posició contrària a l’Estatut, ha afirmat que "el PPC volia un Estatut constitucional, i després de la sentència s’ha demostrat que no hi ha hagut cap cataclisme, com alguns pronosticaven". I ha apuntat: "qui està fent veritable mal són els que volen actuar al marge de la llei i volen trencar les regles del joc democràtic".

La Presidenta del PPC ha confirmat que "ha traslladat al govern i al ministre Montoro que s’intenti trobar una solució intermitja" davant el fort increment que ha patit l’IVA en el sector cultural. Tanmateix no ha pogut "respondre amb seguretat sobre quina resolució final adoptarà l’executiu espanyol en aquesta qüestió".