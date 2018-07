El PRC "no admitirá" que el Presupuesto del Estado para 2018 "no recoja" los compromisos con Cantabria

Presentan una proposición "exigir" que Rajoy reciba a Revilla

El PRC "no va a admitir" que el Presupuesto del Estado para 2018 "no recoja" los compromisos adquiridos por el Gobierno de Mariano Rajoy con la comunidad autónoma, por lo que ha presentado una proposición no de ley reclamando "lealtad institucional"