El Plan Económico y Financiero cántabro no prevé subida de impuestos

La favorable coyuntura económica unida a la gestión de los ingresos propios facilitará una adecuada ejecución de los ingresos presupuestos de 2017. Palabras escritas en el Plan Económico y Financiero de Cantabria enviado por el Gobierno al ministerio y en el que sostienen que "no subirá la presión fiscal en los impuestos autonómicos"

Dentro de las medidas correctoras que el Gobierno pondrá en marcha en materia de ingresos, el Plan explica que el Gobierno de Cantabria ha acordado no subir la presión fiscal en los impuestos autonómicos. Así, en 2017 (dice el ejecutivo cántabro) no habrá ningún tipo de reforma fiscal que suponga subidas de impuestos a los cántabros. Además para facilitar el cumplimiento del objetivo, en materia de gastos el Gobierno ha adoptado dos acuerdos de no disponibilidad sobre créditos presupuestarios por importe de 21 y 22 millones de euros.

Se trata de un Plan Económico y Financiero que el Gobierno ha tenido que presentar al ministerio por desviarse en el cumplimiento del objetivo del déficit de 2016. Las causas, según explica el Gobierno en el Plan, han sido la devolución del 50% de la paga extra del 2012, el pago de la liquidación del contrato de concesión del Puerto de Laredo, la falta de compradores en subasta pública de la Quinta Labat y de la Residencia Pereda, el que el Estado no haya pagado 22 millones de euros para la financiación de Valdecilla o la baja ejecución de ingresos no financieros durante el 2016.