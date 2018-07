Ferraz garantiza a Revilla la estabilidad del Gobierno bipartito PRC-PSOE

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha asegurado que desde Ferraz le han garantizado la estabilidad del Gobierno bipartito PRC-PSOE de la comunidad algo que "no podía ser de otra manera" porque "los problemas de los partidos no se pueden trasladar" al Ejecutivo

"Nosotros hemos hecho pactos con muchos partidos pero siempre que está el PRC ha habido garantía de estabilidad hasta el final, y donde estemos nosotros y esté yo la estabilidad tiene que estar garantizada y es lo que he pedido a mi socio de gobierno", ha dicho Revilla a preguntas de la prensa sobre la situación del PSOE.

Una petición que, ha dicho, ha obtenido respuesta de garantía a esa estabilidad no sólo desde la Dirección nacional del PSOE, desde la que "me han dicho que esté tranquilo porque garantizan la estabilidad", sino también por parte del nuevo secretario general de los socialistas cántabros, Pablo Zuloaga, y de su antecesora y vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos.

Por eso, el presidente regional ha asegurado que "no tiene ninguna preocupación" y, de hecho, ha apuntado que en estos momentos no ve "nada que altere la dinámica de trabajo de todos los días" en el Ejecutivo y como ejemplo se ha referido al Consejo de Gobierno celebrado ayer "como si no hubiese pasado nada".

"Yo en este momento no veo nada que altere la dinámica de trabajo de todos los días, los que están en el Gobierno son los que estaban y a mí nadie me ha planteado ni por parte de los que están la idea de dimitir, ni por parte del secretario general la idea de que haya relevos", ha apostillado Revilla.

No obstante, ha enfatizado que ha pedido a ambas partes que, "si hay alguna idea en esta línea, me lo digan con tiempo suficiente". En este sentido, Revilla ha destacado que espera que "no haya alteraciones que den al traste con la dinámica de estabilidad de Gobierno que llevamos más allá de las discrepancias entre dos partidos que son socios".

Así, el presidente regional ha advertido que "no podemos entrar en inestabilidades de Gobierno porque eso no lo voy a consentir de ninguna manera".

Sobre las conversaciones tanto con la vicepresidenta como con el nuevo líder de los socialistas cántabros, Revilla ha reiterado que se puso en contacto con ambos tras conocer los resultados de las primarias, en las que Zuloaga ganó a Díaz Tezanos por 166 votos.

Tras destacar la "imparcialidad absoluta" del PRC en ese proceso interno, ha detallado que llamó a Díaz Tezanos para decirle que "esperaba que continuase por la importancia de la estabilidad del Gobierno en los dos años escasos que quedan de legislatura", aunque ella no le aseguró nada porque estaba "a la espera de reuniones con el nuevo secretario general para ver que idea marcaba".

"Después, llamé también al nuevo secretario general para pedirle lo mismo. Quería una garantía de estabilidad para estos dos años que es lo importante, porque hay muchos problemas y en lo que no podemos entrar es en inestabilidades de Gobierno porque eso no lo voy a consentir de ninguna manera", ha señalado.