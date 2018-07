El calendario laboral de Cantabria de 2018 pierde Jueves Santo como festivo

El calendario laboral contempla dos viernes y un lunes festivos, lo que suma un total de tres 'puentes', además de cuatro sábados no laborales. Además, como principal novedad, Jueves Santo (29 de marzo) deja de ser festivo tras varios años, al igual que el Lunes de Pascua

Según la orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo por la que se establece el calendario de fiestas laborales para 2018 en el ámbito regional, publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), volverá a no ser laborable el Día de las Instituciones (28 de julio, sábado), mientras que Año Nuevo, que este ejercicio fue domingo y no se recuperó, será un lunes no laborable.

En cambio y al igual que en 2016 y 2017, se trabajará en Cantabria el Lunes de Pascua (2 de abril) y el día de Santiago (25 de julio).

De este modo, la comunidad tendrá 12 festivos, a los que sumarán otros dos que determina cada municipio.

Así, serán fiestas laborales en Cantabria en 2018 el 1 de enero (lunes), Año Nuevo; el 6 de enero (sábado), Festividad de los Reyes Magos; el 30 de marzo, Viernes Santo; el 1 de mayo (martes), Día del Trabajo; 28 de julio (sábado) Día de las Instituciones; el 15 de agosto (miércoles), Asunción de la Virgen; y 15 de septiembre (sábado), festividad de la Bien Aparecida.

Tampoco serán laborables el 12 de octubre (viernes), Fiesta Nacional de España; el 1 de noviembre (jueves), Todos los Santos; el 6 de diciembre (jueves), Día de la Constitución; el 8 de diciembre (sábado), Inmaculada Concepción; y el 25 de diciembre (martes), Natividad del Señor.