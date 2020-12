Más de Uno Cantabria 16/12/2020

La dirección de Salud Pública de la Consejería de Sanidad ha prolongado dos semanas más el cierre interior de los locales de hostelería, por lo que la medida permanecerá vigente durante las Navidades. Escuchamos en directo a Paloma Navas, quien admite que el impacto de estas medidas es "alto y doloroso", pero considera necesario "aguantar un poco más" para consolidar la tendencia a la baja de los contagios.

El presidente de la Asociación de Hostelería, Ángel Cuevas, reconoce en directo que "no esperábamos esta medida y no la entendemos. Pedimos que nos dejen trabajar. Y si no nos dejan, que lleguen ayudas económicas reales por parte de la Administración", nos decía en tono enfadado.

También charlamos sobre la vacuna de Pfizer, que será la primera que llegue a Cantabria. ¿Cómo es esta vacuna? ¿Qué la diferencia de otras? ¿Cuántas personas en Cantabria deben vacunarse para que podamos estar tranquilos? Son cuestiones que le trasladamos al Doctor Marcos López Hoyos, jefe de Servicio de Inmunología y director científico del IDIVAL.

Por otro lado, el Colegio de Economistas ha presentado el Informe de Competitividad Regional, que deja a Cantabria en donde estaba el año pasado: en el puesto 9 de las 17 Comunidades. En los últimos meses se deteriora ligeramente la eficiencia empresarial y mejora la tasa de ahorro. Entramos en más detalles con el decano del Colegio de Economistas, Fernando García.

Las gastronomía es uno de los puntos fuertes de la región,así que hoy en "Cantabria Curiosa" Juan Gómez se ha desprendido de crímenes, misterios y personajes históricos y se ha puesto el delantal emulando a Floren Bueyes. Hoy Juan nos despierta el apetito y nos habla del origen de algunos de nuestros platos más característicos: cocido montañés, sobao pasiego y el famoso hojaldre de Torrelavega.