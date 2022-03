Más de Uno Cantabria 14/03/2022

Hablamos con José Andrés Cianca, presidente de Asemtrasán, y con César Nates, presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores, que nos explican que la situación en el coste del combustible está haciendo a algunos transportistas y armadores "trabajar a pérdidas".

En la segunda parte, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, hace balance de la cumbre de presidentes en La Palma y valora la reciente dimisión del consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez. "No me lo esperaba, pero me ha transmitido que tiene un problema de salud que se ha agravado y lo tiene que dejar", dice Revilla, que firmará el cese de Rodríguez este miércoles.

Finalizamos el programa repasando con el delegado de Tráfico en Cantabria, José Miguel Tolosa, las novedades de la nueva Ley de Tráfico que entrará en vigor el lunes de la próxima semana.