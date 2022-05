Más de Uno Cantabria 11/05/2022

Así nos lo cuenta, aún convaleciente y sin haber recuperado la visión de su ojo derecho. "Menos mal que caí de un lado, si caigo de frente no ´se lo que me hubiera hecho. Me he formado para curar, no para luchar con una espada contra alguien". "No puede ser que los médicos pasemos por este tipo de situaciones en que si a alguien no le das el medicamento o el diagnóstico que quiere, te agrede".

En la segunda parte hablamos de la labor que Proyecto Hombre ha realizado en Cantabria durante 2021 con Eloísa Velarde y Arrate Emaldi.

Finalizamos hablando sobre la conveniencia o no de que los alumnos tengan tarea escolar en casa con la especialista en Psicopediatría Rosa Jové.