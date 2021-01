Más de Uno Cantabria 11/01/2021

En medio de la ola de frío y esperando que el Covid no impacte en las aulas, nos hemos dado una vuelta por algunas aulas de Cantabria para comprobar cómo ha empezado esta vuelta al cole tras las vacaciones de Navidad. Hablamos con Mercedes García, Directora de Inspección Educativa y contactamos con el CEIP Aguanaz de Entrambasaghuas y al IES Montesclaros de Reinosa para saber cómo llevan la mañana. Pero la lectiva no es la única actividad escolar que comienza hoy. También lo hace la actividad deportiva para los jóvenes de hasta 18 años de la Comunidad. Podrán retomar los entrenamientos esta tarde en espacios abiertos y en grupos de un máximo de seis personas.

También nos marcharnos al aeropuerto de Parayas, donde entre el temporal y el Covid el aspecto es poco menos que desolador. Ryanair ha retirado sus vuelos a Barcelona, Londres, Bruselas, Málaga y Valencia. De hecho, ahora mismo sólo se puede volar a Madrid y a Tenerife, aunque hay una luz al final del túnel: la compañía irlandesa está buscando personal eventual para Santander entre los meses de abril y septiembre. Los hablamos con el vicepresidente de la la Asociación Amigos de Parayas, Manuel Diego.

Además, ¿cómo proceder si me han cancelado un vuelo? ¿Y si el tren no ha salido o ha llegado con retraso? ¿A qué tenemos derecho y a qué no? Nos lo cuenta desde la Oficina de la Unión de Consumidores, Francisco Bautista.

En Polanco la Agrupación de Protección Civil ha hecho un llamamiento para captar voluntarios, una problemática que afecta a todas las agrupaciones de la Comunidad. Y en tiempo de actualidad municipal hablamos de Argoños, municipio que acaba de aprobar su presupuesto para este año: algo más de 2 millones de euros. Nos atiende su alcalde, Juan José Barruetabeña.