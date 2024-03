Eva G. Fernández: "No haremos un tobogán gigante en Cabárceno"

"No me habrá escuchado a mí anunciar ningún tobogán", ha dicho la consejera de Cultura, Turismo y Deporte. Preguntada por la noticia publicada en El Diario Montañés el pasado 11 de marzo, la consejera ha matizado que "es un proyecto que, como otros muchos, se nos puso encima de la mesa, pero no lo veo para un lugar como Cabárceno, francamente".

Sobre el decreto que regula los pisos turísticos, Fernández ha insistido en que no estará listo antes de otoño. "Estamos en proceso de escucha con todos los sectores. El Estado se debe implicar más".