La Marea Azul acudirá este lunes a las Fallas para manifestar su oposición a los proyectos petrolíferos

La Marea Azul ha anunciado que este lunes un grupo de personas de Ibiza viajarán a Valencia para que este movimiento en contra de las prospecciones esté presente en las Fallas de Valencia.



Según han explicado desde el colectivo, "la Comunidad Valenciana se ve tan afectada como Baleares ante el proyecto de Cairn Energy, aunque llama la atención la poca difusión y escasa reacción ciudadana que ha tenido allí dicha problemática".



Los miembros de la Marea Azul han asegurado que intentarán hacer "visible" esta problemática en unas fechas tan importantes para los valencianos.



Además, han recordado que Valencia sería una de las grandes ciudades afectadas por las prospecciones "por lo que resulta fundamental que su población sea informada, tome conciencia y se una para evitar que Cairn Energy siga adelante con sus actividades".



"La Marea Azul, Eivissa Diu No y Eivissa AntiPetrolífera forman un gran movimiento ciudadano en nuestra isla que no para de crecer y no se va a detener hasta que los proyectos de prospección petrolífera de Cairn Energy, Spectrum Geo u otras petroleras, no tengan opciones de arrasar con nuestro patrimonio natural, cultural y económico", han manifestado en un comunicado.



Según el colectivo, en las fallas de Valencia se colocarán durante las "mascletàs" bajo el balcón del Ayuntamiento los días 18 y 19 de marzo. Desde esta posición, se animará a los presentes a colocarse un lazo azul que identifique esta lucha e informarán sobre el riesgo que suponen las prospecciones petrolíferas.



Asimismo, se recogerán firmas del modelo de queja de carácter urgente para la Comisión Europea que ha redactado el abogado José Ortega y que recientemente se ha hecho público en Ibiza, con el objetivo de llevar adelante un proceso de recogida de firmas similar al de las alegaciones enviadas a los Ministerios de Industria y Medio Ambiente.



De esta manera, además de denunciar la situación, se seguirá involucrando a otros ciudadanos para que actúen de forma legal y efectiva contra las actividades petrolíferas en el Mar Mediterráneo.