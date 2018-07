0-2: El Eibar sigue arriba y acerca al Mallorca al descenso

El triunfo de los eibarreses, el decimoséptimo de la temporada, el undécimo lejos de Ipurúa, se fraguó en torno a una defensa disciplinada y contundente, además de un acierto espectacular en los metros finales.



El Eibar llegó poco, pero cuando lo hizo, no falló ante un rival que con esta derrota, la decimoquinta en la Liga Adelante, quinta consecutiva, se acerca al descenso.



El Mallorca que dirige el técnico Lluís Carreras, con el presupuesto más alto de la categoría y diseñado para retornar a Primera este mismo año, ha dejado escapar ya 31 puntos en Son Moix.



Ante el Eibar se había conjurado para ganar, pero volvió a fracasa, en un partido disputado bajo un ritmo muy alto, con ocasiones para los dos equipos, aunque mucho más claras para los mallorquinistas.



Los eibarreses no se dejaron intimidar ni por el escenario -jugaban por primera vez en Son Moix- ni por los jugadores que tenían enfrente, integrantes de la plantilla con el presupuesto más alto de la categoría.



Cedieron el centro del campo, pero se atrincheraron con mucho orden y también, salieron al contragolpe, como en el minuto 30, cuando el portero Rubén Miño salió en falso, pero Ander Capa no supo culminar la jugada.



El Mallorca, como siempre a lo largo de esta temporada, tuvo la posesión del balón, atacó con más corazón que cabeza, pero sin generar fisuras en la cerrada defensa visitante.



Las mejores ocasiones del conjunto balear se registraron entre los minutos 18 y 23 de la primera parte, con remates de Marco Asensio, Gerard Moreno y Alejandro Alfaro que siempre, encontraron la respuesta adecuada por parte del meta Xabi Iruretagoiena.



En el minuto 20, los jugadores del Mallorca pidieron un posible penalti por unas manos dentro del área de Diego Rivas, aunque el colegiado ignoró esa acción.



El Mallorca incrementó su dominio en la segunda parte, ante un Eibar mucho más conservador, que parecía conformarse con el empate.



En el minuto 58, el colegiado anuló un gol de Gerard Moreno, que había marcado después de que el meta Iruretagoiena salvara a su equipo al desviar al travesaño un disparo de Emilio Nsue.



Poco después (min. 64), Gerard Moreno volvió a estrellar un remate en el larguero, tras un pase excelente de Marco Asensio, jugada que tuvo inmediatamente respuesta en el Eibar por parte de Yuri Berchiche (min. 65), cuyo lanzamiento fue desviado al córner por Miño.



Pero cuando peor lo pasaba el Eibar, resolvió el partido en penas tres minutos, con dos goles de David Mainz (minutos 75 y 78), que aprovechó perfectamente dos graves errores de la defensa mallorquinista y un desafortunado Rubén Miño.



El Mallorca ya no pudo levantar cabeza, y aunque intentó hasta el final acortar distancias en el marcador, siempre chocó contra el orden y la disciplina defensiva de los eibarreses, cada más cerca, de su sueño de ascender a Primera.