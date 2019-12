Félix Alonso / B The Travel Brand Mallorca

El B The Travel Brand Mallorca cierra el año con derrota tras caer en Son Moix 73-83 ante el Lleida. El conjunto dirigido por Félix Alonso no se encontró cómodo desde el inicio del partido y en todo momento fue a remolque. Al descanso se llegó con el marcador de 32-44. Santa Ana con 28 puntos mantuvo vivo su equipo para que no fuese superado a lo largo de los cuatro cuartos. Lofberg y Barac con 15 puntos fueron los máximo anotadores del conjunto isleño.