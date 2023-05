Tato: "Creo que no habrá problemas para seguir"

José Antonio García ´Tato´ quiere seguir al frente del Baleares la próxima temporada después de conseguir la permanencia en primera federación. El técnico de 46 años reconoce que ha vivido un final de temporada con mucha tensión por la responsabilidad que representaba la posibilidad de descender. La victoria 1-2 en ante el Logroñes permite a los blanquiazules seguir en la categoría de bronce." Estoy intentando recuperarme porque han sido tres meses y medio muy duros. Muy emocionado porque nos ha salido bien. Quisimos estar por delante el marcador y nos salió como habíamos imaginado con el segundo gol".

Renovación

Tato está pendiente del regreso del propietario y presidente del Baleares para hablar de su continuidad la próxima temporada. El técnico y su cuerpo técnico desean seguir en el club." La predisposición nuestra está porque estamos encantados, si las dos partes tenemos las misma intención no creo que haya problemas para seguir. La próxima semana nos sentaremos pero estos es fútbol y no se puede dar por seguro porque no hay nada. Estamos encantados de estar en un club grande. Dependerá de hablarlo y quedará todo más claro".