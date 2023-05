Spadaro: " La sentencia nos da la razón y el Baleares tiene que pagar "

El Baleares ha sido condenado a pagar una cifra que ronda los 50.000 euros al San Francisco por el contrato de cesión firmado en 2020 para que Toni Ramón formase parte de la entidad blanquiazul. Amedeo Spadaro acudió a los juzgados para reclamar las cantidades pactadas en el contrato después de intentar legar a un acuerdo en una reunión mantenida con responsables de la entidad blanquiazul. "La sentencia de arbitraje de la liga nos da la razón por el contrato firmado con el Baleares en 2020. La cláusula decía que si jugaba un mínimo de cinco partidos tenían que pagar una cantidad de dinero. Toni lo ha hecho muy bien y ha contribuido a la salvación, por cierto, felicito de corazón al club, equipo y afición. Al final no querían firmar porque decían que el director de la cantera, Joan Vich, no tenía poder. Ya habíamos firmado otros contratos a lo largo de los últimos años y tuvimos que ir a la justicia deportiva y la sentencia nos da la razón y tienen que pagar las cantidades pactadas, costas e intereses".

Omar ficha por el San Francisco

Amedeo Spadaro no ha dudado en incorporar a Omar Fernández y a su cuerpo técnico para dirigir al equipo juvenil que milita en preferente. El presidente del San Francisco no dudó en contactar con el técnico después de conocer que no iba a continuar en el Platges de Calvià en la división de honor juvenil