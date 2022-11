Ramón Perpinya: "No hay acuerdo "

Ramón Perpinya no da por cerrado el acuerdo entre la asociación de copropietarios del estadio Luis Sitjar y el ayuntamiento de Palma. El abogado mallorquín destaca la buena voluntad pero deja muy claro que el acuerdo no existe. "Hay un principio de acuerdo en el sentido que el Mallorca está dispuesto a dar un pase a perpetuidad pero el problema está con el ayuntamiento. Quieren complementar la oferta para comprar el solar urbano en Gómez Ulla. Tiene presupuesto para comprar el Luis Sitjar pero quieren que en 2023 se haga la compra del solar pequeño. Nosotros no estamos de acuerdo. Queremos unas garantías. El ayuntamiento se ha comprometido a buscar una fórmula pero no podemos decir que haya una acuerdo y siempre teniendo en cuenta que cada copropietario tiene que ratificarse.

Fútbol

Perpinya ha utilizado en sus explicaciones a Onda Cero Mallorca la terminología futbolística para dejar claro que no hay acuerdo en el tema del estadio Luis Sitjar con Mallorca y Ayuntamiento de Palma. " En fútbol hablamos de flecos para fichar un jugador y los flecos rompen la voluntad de las personas, en este caso diríamos que el jugador no está fichado "