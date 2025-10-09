Ortells, director deportivo del Mallorca: "Espero que Dani pueda ser en el futuro el Dani que vemos entrenando"

Pablo Ortells dispuesto a dar una oportunidad a Dani Rodríguez después del la sanción impuesta por el club con la suspensión de empleo y sueldo durante diez días. El director deportivo ha vuelto a reiterar en Ib3 televisión que el centrocampista gallego está entrenando a un gran nivel a pesar de la decisión tomada por Jaboga Arrasate que da el tema por zanjado. "Espero que Dani pueda ser en el futuro el Dani que vemos. Está entrenando muy bien en el día a día. Está bien y creo que es normal entre personas que tienes problemas en un momento dado pero todos somos humanos en esto".

Darder apoya a Dani

Sergi Darder ha vuelto a romper una lanza a favor de Dani Rodríguez y en esta ocasión destacando el nivel que está ofreciendo en los entrenamientos. "Lo único que puedo decir de Dani son cosas positivas y buenas. Está entrenando, no como uno más, si no como el mejor. Dentro de la situación que tiene está sumando y nosotros lo que podemos hacer es el cariño que podamos en el día a día y a partir de aquí tanto el míster como el club decidirán lo que crean oportuno".

El Real Mallorca continúa colista en primera división y los próximos compromisos serán en el Sánchez Pijuánn ante el Sevilla y sábado 18 de octubre y el domingo 26 en Son Moix ante el Levante, ambos a las dos de la tarde. Jagoba Arrasate continúa manifestando que el tema de Dani está zanjado a pesar del apoyo que está recibiendo el futbolista desde el propio vestuario y la dirección deportiva del club a través de Pablo Ortells.