Oliver: "El Mallorca tiene que tener un presidente que hable"

El Moviment Mallorquinista sigue insistiendo en la figura de un presidente institucional que defienda los intereses del club y de sus aficionados. Los últimos acontecimientos han generado indignación entre un sector de la afición que no ha dudado en reclamar un cambio. El presidente del Moviment Mallorquinista, Sebastià Oliver, lamenta que González Fuertes no respetase el minuto de silencio a Bartolomé Beltrán y diese por finalizado el homenaje al expresidente a los 29 segundos. Otro de los motivos que ha llevado al Moviment Mallorquinista a emitir un comunicado tiene que ver con la designación de Figueroa Vázquez y González Fuertes han pitado cuatro partidos cada uno a los isleños. "Intentaremos hablar con el club para ver que piensan hacer y si hay que tomar medidas lo haremos. Llevamos reclamando un presidente desde hace tiempo. No tienen que ser los jugadores o el entrenador los que salgan a defender los intereses. El Mallorca tiene que tener un presidente institucional que salga a hablar. Es una vergüenza que nos envíen los mismos árbitros cada vez"

Comunicado contundente

El Moviment Mallorquinista hace hincapié que de los 18 árbitros de la primera división, solo 11 han pitado partidos del Real Mallorca y que un 40% no han dirigido partidos a los isleños.

También destacan que de los tres árbitros Uefa ninguno ha sido asignado al Mallorca en 25 jornadas. Solo Martínez Munuera(en una ocasión) de la categoría Uefa First