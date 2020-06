El Mallorca no sabe jugar sin público

El Mallorca estuvo perdido por el desierto de Son Moix. La falta de público no le permitió entrar en el partido y el Barcelona no tuvo piedad. Vidal adelantó a su equipo con un remate de cabeza anticipándose a Sastre en el primer minuto de partido. El líder jugó a placer y Braithwaite marcó el segundo gol para su equipo en el minuto 37 en pleno desconcierto defensivo de los isleños. Kubo intentó acortar distancia en acciones individuales sin fortuna.Vicente Moreno dejó en el vestuario a Sastre y Cucho para dar entrada a Gámez y Lago Junior en la segunda mitad. El Mallorca pisó más el área del Barcelona y aunque mejoró el orden defensivo la falta de pegada no le dio opciones. Alba en el 79 y Messi en el descuento cerraron la cuenta goleadora. La anécdota de la noche la protagonizó un espontáneo que sorprendió a la seguridad del estadio y saltó al césped del Visit Mallorca buscando una fotografía con Messi.