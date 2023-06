Jaume Soler. " La normativa se cambia en virtud de las amistades "

El Cardessar levanta la voz contra la federación balear de fútbol después de la decisión de mantener en la categoría al Sóller después de finalizar penúltimo con 19 puntos. El presidente, Jaume Soler, lamenta el criterio de la federación para incrementar a 18 equipos la tercera Balear." Nosotros nos encontramos cada año con situaciones parecen muy irreales. Equipos con 19 puntos se salvan y otros con 70 en preferente con 70 no. No entendemos la política, pensaba que con la nueva federación las cosas cambiaría pero sigue igual. No es lógico ni normal se salven con 19 puntos en tercera".

19 Puntos del Sóller

Soler tiene previsto presentar una reclamación junto a otros equipos de la regional preferente para defender los intereses tras comprobar los criterios de la federación balear con su presidente a la cabeza, Pep Sansó." Vamos a reclamar porque no me parece normal que os digan una cosa a principio de temporada y ahora cambien. No estamos de acuerdo que en virtud del beneficio de otros equipo y de las amistades que puedan existir por detrás se cambien"