Ingo Volckmann "El juvenil y el hooligan harán un buen equipo el año que viene"

El presidente y propietario del Baleares ha cargado a través de Facebook contra Mánix Mandiola tras la derrota ante el Cornellà. Ingo Volckmann ha sido muy crítico en su mensaje.

"Mi sueño sigue vivo incluso si fue destruido nuevamente este año ⚪️🔵

No es oro todo lo que reluce. Por lo general, no soy alguien que habla mucho sobre el pasado después, pero en este caso tengo que decir al menos algo sobre los playoffs perdidos. Podría decir mucho, pero esa no es la cuestión. Estoy molesto porque no seguí a mi corazón después de que Manix me dijera que ya no quería ser nuestro entrenador para la próxima temporada, que no quería aunque hubiéramos tenido la oportunidad de jugar en la Segunda división. Pensé que se merecía seguir con nosotros por su buen trabajo pasado a pesar de decir en marzo que no quería seguir. Tampoco me importaba si me llamaba hooligan o al director deportivo que le fichó y es su jefe directo Patrick juvenil. No me importa todo eso porque se trata de éxito para el club. Pero como dije, debería haber actuado en ese entonces, en marzo, eso es muy estresante para mí. Pero les puedo prometer una cosa que volveremos y espero que renunciar a tanto como este año rendirse no sea una opción para mí. Visca Baleares"

"Nicht alles was glänzt ist Gold. ich bin normalerweise niemand der im Nachhinein viel über das vergangene redet aber in diesem Fall muss ich wenigstens etwas zu den verlorenen Playoffs sagen. Ich könnte noch soviel erzählen aber darum geht es mir nicht. Ich ärgere mich nur das ich nicht meinem Herzen gefolgt bin nachdem mir Manix gesagt hat das er nicht mehr unser Trainer für die nächste Saison sein möchte und das obwohl wir die Möglichkeit haben in der zweiten Liga zu spielen. Ich dachte mir das er es trotzdem verdient hat mit uns bis dahin zu gehen da er in der Vergangenheit sehr gute Arbeit geleistet hat. Mir war auch egal ob er mich Hooligan nennt oder seinen Chef Patrick Jugendlicher. Alles das interessiert mich nicht denn es geht nur um den Erfolg für den Club. Aber wie gesagt ich hätte damals handeln müssen das belastet mich sehr. Aber ich kann Euch eins versprechen wir werden zurück kommen und das hoffentlich genau so stark wie dieses Jahr denn aufgeben ist für mich keine Option. Visca Baleares"