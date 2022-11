Canario: "Las notas son a finales de mayo"

Alberto Castaño ´ Canario ´ es consciente que las cosas no están saliendo como esperaba la afición. No obstante, el centrocampista del Atlético Baleares pide paciencia después de lo vivido la pasada temporada. El pasado fin de semana los blanquiazules empatarán en Calahorra de penalti en el minuto 89 de partido. " Las sensaciones después del empate no son buenas porque tenemos el objetivo de estar lo más arriba posible. Tenemos claro que la liga es muy largo, la pasada temporada parecía que habíamos ascendido en diciembre y nos quedamos fuera. Cuando llevas doce partidos y encajas gol en diez o doce te obliga a marcar dos. Hay que empezar a dejar la portería a cero y encadenar una buena racha. Siempre he dicho que las notas son a finales de mayo y ahora hay que ir sumando para aprobar el examen final "

Copa del Rey

Canario tiene claro que la copa del Rey es un objetivo secundario cuando hay un reto tan claro como intentar ascender a segunda división." Más que lo físico es lo emocional, Lo vivimos el año pasado que con la euforia de ganar a dos primeros luego te puedas despistar en la liga, ahora que hemos caído sabemos que donde nos jugamos nuestro futuro es cada domingo "