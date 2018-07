La creación de comisiones de investigación, los PGE y el conflicto educativo, protagonistas del pleno de este martes

La propuesta de creación de una comisión de investigación sobre Son Espases y sobre el proceso de reestructuración bancaria centrarán el pleno del Parlament de este martes, una sesión en la que la oposición preguntará al presidente del Govern, José Ramón Bauzá, sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2015.



Concretamente, el portavoz de MÉS, Biel Barceló, preguntará al líder del Ejecutivo qué negociación está llevando a cabo de cara a los PGE y la socialista, Francina Armengol, le pedirá qué gestiones ha realizado para incrementar las inversiones en Baleares.



Otras preguntas de la oposición serán las dirigidas a conocer los motivos por los cuales la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades "insiste en mantener el conflicto educativo" o cómo se va a atender al alumnado vulnerable.



Además, interrogarán al Govern sobre si ve correcto que la regeneración democrática se base en una reforma de las normas electorales sin acuerdo de las fuerzas políticas, así como sobre la gestión del Puerto de Ibiza en la zona antigua de la ciudad, el convenio de dependencia con el Consell de Formentera, las depuradoras, o los derechos en salud.



Mientras, los 'populares' abordarán diferentes temas como la investigación abierta por Fiscalía en relación a un posible fraude en los cursos de formación, los resultados del nivel de competencia de los escolares o las prestaciones de dependencia.



INTERPELACIÓN SOBRE PROSPECCIONES



Durante la segunda parte de la sesión, el PSIB interpelará al Govern sobre la política general relacionada con los sondeos sísmicos y las prospecciones petrolíferas y se debatirá una moción socialista sobre el programa de garantía juvenil.



A continuación se debatirá la propuesta de creación de una comisión no permanente de investigación sobre Sa Nostra, sobre la que el PP ya ha anunciado que no apoyará al no creerla "necesaria" después de que el conseller de Hacienda y Presupuestos, José Vicente Marí, ya explicase en la Cámara la reestructuración de la caja-



Finalmente, tendrá lugar el debate sobre la propuesta de comisión de investigación de Son Espases. Sobre ésta, cabe recordar que el PP la apoyará siempre que se investigue "todo el proceso".



Además, el PP ha lamentado que el PSIB quiera "sembrar dudas" sobre las peticiones de comparecencias -a Aina Castillo, Catalina Cirer y Rosa Estaràs- puesto que en la comisión de investigación "comparecerán todos" porque no hacerlo representa "un delito fiscal", explicó el pasado miércoles la portavoz parlamentaria, Mabel Cabrer.