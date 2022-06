Entrevista a José Vicente Marí Bosó, presidente del Partido Popular de Ibiza

El presidente del Partido Popular de Ibiza, José Vicente Marí Bosó, asegura que las expectativas en Baleares para el Partido Popular son muy buenas.

Aunque ha evitado responder si pactarían con Vox para gobernar, no ha cerrado la puerta a negociar políticas con el partido. Afirma que aspiran a una mayoría amplia "para no necesitar pactos de gobierno". "A partir de ahí, eso no significa que, aunque no tengas un pacto de gobierno o no estés gobernando en coalición, no tengas que pactar las diferentes políticas. Eso hay que hacerlo uno a uno y, si nos ponemos de acuerdo, ¿por qué no? Son más votos".

Marí Bosó, en su entrevista en Onda Cero Ibiza y Formentera, ha hablado sobre la nueva ley de turismo presentada por el Govern, la cual asegura que "lo único que consigue es dejar un mal mensaje de que no nos tenemos que esforzar". Defiende además que "hemos de dejar que los Consells Insulars hagan su política turística" ya que "una ley de turismo significa que hemos de englobar muchas cosas, no solo las plazas hoteleras".

Afirma el político ibicenco que estaría dispuesto a presentarse como candidato a la alcaldía de Ibiza por el Partido Popular, si desde el partido se lo permitieran.