Más de Uno Ibiza y Formentera 26/08/2022

Tras la última actualidad, hablamos con Sonia Cardona, portavoz de Gent per Formentera, por la reunión de urgencia que han solicitado formalmente a sus socios de gobierno del PSOE por la no inclusión de la reducción de frecuencias entre las Pitiusas en el reglamento de Transporte Marítimo elaborado por el Govern balear. Después Laura Ferrer, creadora de la asociación dedicada a la lucha contra el cáncer 'Better Life Ibiza', nos habla del desfile que han organizado mañana en Santa Eulària des Riu. Seguimos con el chef de estrella michelin, Óscar Molina, que nos habla de la cena que realizará junto a otros ocho cocineros para recaudar fondos para ASPANOB. Y para terminar el programa, recuperamos la entrevista que realizó Agustín Prades a Ana Vide en 'Hablando al Aire'.