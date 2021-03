Más de Uno Ibiza y Formentera 19/03/2021

Antes de eso, hablamos con Verónica Juan, presidenta de la asociación de restauración de PIMEEF sobre la indignación del colectivo de restauradores y hoteleros ante las informaciones relacionadas con el almuerzo de trabajo al que asistió Francina Armengol en el interior de Can Botino durante su última visita a Ibiza. También hoy hablamos de transporte ilegal con Roberto Algaba, director insular de transporte en el Consell de Ibiza y, como cada viernes, nuestro economista de cabecera, José Antonio Avellaneda nos visita en ‘Más que economía’. Y por si todo esto fuera poco, también hoy hablamos con la asociación ecologista, One Planet One Live, y por último, Pedro González de Sa Cultural, nos visita en ‘La Librería Invisible’.