El presidente Barbón marca tres ejes de trabajo para "la década del cambio"

Barbón mantiene que es necesario "ser conscientes de que Asturias quiere seguir siendo industrial pero no puede ser de la misma forma". Ha defendido la necesidad de avanzar hacia la digitalización y la economía verde. Y la labor de la consejería de Ciencia en la anterior legislatura. Los buenos frutos son los que han llevado a ampliar sus competencias.

En un repaso a los sectores en transformación, ha recordado que Asturias, con casi un 10% del empleo ligado a las nuevas tecnologías, es la cuarta comunidad autónoma con mejor ratio en este sentido.

Sobre los cambios en el modelo social. Insiste en la defensa de la igualdad de género. Es un “muro infranqueable” para su gobierno. No está dispuesta a dar pasos atrás. Niega que la anunciada reorganizarán de las áreas sanitarias, implique el cierre de hospitales comarcales de referencia. Y también en materia social, ha recalcado la apuesta por la educación y la atención a los mayores.

Respecto al reto demográfico, Barbón ha resaltado que no es un problema, un asunto, que sea posible resolver en cuatro años. Espera que todo el mundo lo entienda porque el enfoque “debe ser triple”.

Desayuno informativo del presidente asturiano, Adrián Barbón | Gobierno del Principado de Asturias

El presidente del Principado ha defendido la formación de un Gobierno central con Pedro Sánchez como presidente, a lo que ha remarcado que las cesiones que se hacen en toda negociación tienen como límite la Constitución Española. Si algo no encaja en ella, será el primero que no esté de acuerdo, ha dejado claro. "Estamos debatiendo sobre futuribles que ni siquiera hemos visto", ha señalado. Barbón ha insistido en que "miente" quien diga que no cede en un acuerdo, pero ha recalcado que el Tribunal Constitucional es el garante de que nada se salga de la Constitución.