Más de Uno Oviedo 17/11/2020

Para el Presidente de la Asociación Comercio de Oviedo, Ignacio del Río, si no se deja abrir a todo el comercio, debería de cerrarse también lo que no fuera verdaderamente esencial como la alimentación. O todos o ninguno. Aseguran que no se esperan la prórroga del cierre hasta el próximo lunes y estudian acciones judiciales.

Los comercios del Oviedo antiguo sufrían ya antes del cierre por la ausencia del turismo. Noelia González, miembro del Área Comercial del Oviedo Antiguo, tiene dos tiendas de artesanía y suvenires. Su objetivo ahora es extender la venta de artesanía a los locales y a través de internet porque sin visitas ni asturianos que lleven fuera regalos, llevan desde inicio de año sin recuperarse. También hablamos con los vecinos del barrio que sienten mucho preocupación al tener mucha población envejecida. El presidente de la Asociación de Vecinos del Oviedo Antiguo Juan García Alonso comenta que epidemiológicamente no les afecta especialmente pero que se guardan las medidas de seguridad escrupulosamente. Como nota positiva, la ausencia de ruido por el cierre del ocio nocturno.

Manuel Carrero, portavoz de "Imagina un bulevar", se ha reunido con el concejal de Urbanismo para conocer la situación administrativa del contrato UTE Bosque y valle. Un asunto que no avanza, según Carrero que ha sacado el compromiso de Nacho Cuesta de una escucha activa de todos los ciudadanos, no solo los de los barrios más afectados.

La actualidad deportiva, con Chisco García, el resto de la información sobre Asturias y la ronda por las emisoras en el magacín local de Onda Cero Oviedo.