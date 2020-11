Más de uno Oviedo 05/11/2020 con Guiller Verdín

La Consejería de Educación convoca hoy a los sindicatos de enseñanza pública para negociar con ellos la regulación de las actividades no presenciales para el profesorado a realizar desde sus domicilios particulares que, desde ANPE, su presidente Gumersindo Rodríguez considera que debía de haberse antes del inicio de curso y cree que discriminatoria e ineficaz porque muchos docentes no pueden volver a sus casas para esas actividades no presenciales para volver a los centros a realizar las demás. También hablamos con el secretario general de OTECAS, José Manuel Cueto que alerta de la situación de los docentes en la concertada que tienen que asumir las sustituciones de los compañeros que están confinados. Duda de que los datos que ofrece el Principado sobre aulas cerradas sea lo suficientemente transparente y recuerda que los profesores de aulas COVID aún no han cobrado.

Con Pablo de María, el hombre tranquilo que sabía demasiado sobre cine, hacemos un balance de la VI Semana del Audiovisual Contemporáneo de Oviedo que con películas, cortos, documentales, instalaciones sonoras y los cineconciertos ocupó hasta el domingo el Auditorio, el Filarmónica o La Vega.

Toda la información deportiva con Chisco García y Juan Gancedo así como la actualidad asturiana y la ronda de emisoras.