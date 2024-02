Homenchenko llega con ganas de derbi

"Muy contento de haber llegado, se hizo largo el estar aquí, pero con ganas de ver a mis compañeros y de conocer la institución. He notado mucha pasión, un equipo con mucha mística y que la gente empuja, como si fuese uno más en el campo. Me han demostrado mucho cariño en las redes y ya con el partido de este fin de semana, muy contento". Así se presento Santiago Homenchenko en su llegada Asturias. El último fichaje del Real Oviedo viene a completar una amplia plantilla y esta mañana conocerá a sus nuevos compañeros en el Requexón.

La predisposición del nuevo jugador azul es la de ayudar en todas las facetas que le pidan. “El proyecto ilusiona, me gusta mucho la idea de venir aquí y siento que voy a crecer como futbolista y como persona. Soy una persona muy positiva, me gusta conocer gente y llevarme lo mejor de ellos. A mis compañeros les voy a brindar lo mejor y tendrán siempre a alguien que corra por ellos, correré por todos ellos dentro de la cancha. He seguido todos los partidos y estoy nervioso para que Luis me lleve para el sábado. Voy a dejar todo por este club para darle lo que pueda”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar las declaraciones hechas por el jugador a los medios oficiales del club