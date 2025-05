Aarón: “El objetivo es ganar el domingo, nada más”

El portero, uno de los pilares de la solidez defensiva oviedista, insiste en centrarse únicamente en lo que está en sus manos: “El Mirandés jugó de lunes, por ejemplo, y ni lo vi. Luego tus amigos y compañeros te hablan, pero yo intento controlar lo que puedo controlar. Si intento controlar lo que no puedo controlar, dejo de controlar lo mío”.

De cara a la penúltima jornada, Escandell es tajante: “Espero que no me llegue ninguna información de otros campos cuando esté jugando el domingo. No quiero que me digan nada porque no puedo controlarlo. El objetivo tiene que ser ganar el domingo, nada más”.

El equipo ha mostrado una evidente mejoría desde la llegada de Veljko Paunovic al banquillo. Escandell no duda en reconocer su influencia: “El equipo está bien físicamente, también gracias al cuerpo técnico. Nos están regulando tanto en lo físico como en lo mental. En este tramo de liga es fundamental”.

Para el portero, el cambio más importante ha sido de mentalidad: “Veljko tocó la tecla de creer, de que nos lo creamos y de que cambiemos el chip. Él tiene esa hambre y esa actitud que nos sabe transmitir”. El ejemplo más claro fue la reciente victoria tras un penalti fallado por Cazorla: “No dejamos de creer y de luchar y la moneda cayó de nuestro lado”. “No ha cambiado demasiado el equipo, ha cambiado la actitud. El míster trajo frescura, ganas y hambre. Tuvimos ese cambio de chip, de remar todos en la misma dirección y de que todo es posible”, añadió.

Con el playoff ya asegurado, el equipo no se conforma: “Es un logro conseguir el playoff a falta de dos jornadas del final, pero me gusta que no hubiese euforia. Estamos centrados en el sueño que queremos todos, el del ascenso directo”. Escandell también valoró la importancia de mantener el nivel competitivo: “Entrar en playoff es muy bonito, aunque cuanto más arriba quedes mejor. No sería un castigo jugarlo, pero todavía no podemos pensar en ello porque quedan seis puntos y el domingo tres”.

El próximo compromiso, frente al CD Tenerife, no será sencillo según el guardameta: “La gente se cree que será fácil, pero para nada. El otro día mismamente el Cartagena ganó al Racing. El del domingo es un partido trampa y seguro que Álvaro Cervera tiene ganas de demostrar ante su exequipo”.

En el enlace de esta noticia puedes escuchar la rueda de prensa de Aarón Escandell.