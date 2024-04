Losa: "el Gobierno está totalmente con los ganaderos".

Al lado de los ganaderos asturianos

La delegada del Gobierno en Asturias Delia Losa asegura que "el Gobierno de España está totalmente con los ganaderos" sobre la problemática del lobo y atribuye la situación actual a Bruselas. Losa señala que el ejecutivo está esperando los censos de todas las comunidades autónomas para decidir medidas sobre control del lobo. "Decide Bruselas", alega la representante del Gobierno de Pedro Sánchez en Asturias, "son las circunstancias de pertenecer a una comunidad internacional", añade. Es más, argumenta que "se incrementó el dinero para protección y cobertura de daños por más de tres millones".

Rechazo de ganaderos y Principado al Lespre

Desde la aprobación de la Orden Ministerial del departamento de Transición Ecológica de Teresa Ribera, los ganaderos no han dejado de protestar porque la protección reforzada impediría las batidas controladas de lobo que permitía hasta ese momento el plan autonómico de gestión de la especie. El temor era un aumento de las manadas y por tanto una mayor probabilidad de ataques al ganado. Las organizaciones agrarias señalaron en más de una ocasión que lo que quieren es el control del lobo, no el dinero que pueda resarcirles del año. En este sentido, el Gobierno del Principado, al igual que los de Galicia, Cantabria y otras comunidades afectadas por la normativa de Ribera, recurrieron a los tribunales ante la decisión de firme del Gobierno central de mantener al lobo en el Lespre. Recientemente, hubo un encontronazo entre el secretario de Estado de Medioambiente Hugo Morán y la Consejería de Medio Rural cuando aquél excluyó a Asturias de las regiones que habían presentado censos, sólo lo habían hecho Galicia y País Vasco, dijo a primeros de marzo. El director general de Planificación Agraria Marcos da Rocha afirma que enviarán el censo de 2023 próximamente y que han enviado los censos de años anteriores sin falta. "No puedo más que trasladar el descontento y la oposición del Gobierno puesto que son inapropiadas, infundadas y no se corresponden con la realidad". No hacía falta hace años la protección reforzada, alega el alto cargo de Medio Rural. "El secretario de Estado debe saber que el Principado envía todos los años en tiempo y forma el censo actualizado de la especie".

Posición de la ministra Ribera desde 2021

En nota de prensa del 21 de septiembre de 2021 de anuncio de la publicación en el BOE de la Orden Ministerial de protección especial, el Ministerio de Teresa Ribera indicaba que "el lobo ibérico está incluido en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial tras la publicación hoy en el BOE de la orden ministerial que modifica el desarrollo de este listado. La orden ha recibido el aval del Consejo de Estado que, después de haber estudiado las alegaciones de organizaciones conservacionistas y

gobiernos autonómicos, ha considerado que la decisión de incluir al lobo en el LESPRE está suficientemente motivada, cuenta con una base científica sólida y responde al principio de precaución". La explicación del Ministerio de Transición Ecológica se carga de motivos para proteger con más intensidad a la especie: "La inclusión del conjunto de poblaciones de lobo en el LESPRE que ahora queda sancionada responde a la importancia de la especie como patrimonio cultural, científico, así como por los servicios

ambientales que produce la presencia de este carnívoro en los ecosistemas recibió el apoyo de la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad en su reunión del 4 de febrero pasado. La decisión cuenta también con el respaldo del informe de evaluación del Comité Científico emitido en 2020, que entiende que el estancamiento de la población de lobo ibérico observado en los últimos años y la congelación de su área de distribución -a pesar de la existencia de hábitats adecuados para su desarrollo más

allá del noroeste peninsular-, se ha producido como consecuencia de la elevada tasa de mortandad no natural que soporta la especie, motivo por el cual su estado de conservación entra dentro de la categoría de desfavorable inadecuado-U1. Por tanto, es “necesario promover un cambio en el modelo de gestión que las comunidades autónomas afectadas han aplicado hasta la fecha”.

Hace apenas unos meses, la Comisión Europea se replanteó su orientación general de mayor protección de lobo ante el aumento de ataques al ganado.