Feijóo en Oviedo: "fuera de la ley, no hay democracia"

Feijóo en Asturias

El presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo ha acusado a Pedro Sánchez de perpetrar un "despropósito" porque cree que España no tiene memoria. El líder popular afirma que "me duele" lo que está ocurriendo con las decisiones del gobierno socialista. "Fuera de la ley, no hay democracia", advirtió el líder popular en su discurso en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo bajo el título "En defensa de un gran país".

Feijóo llegaba a Oviedo tras una visita a Gijón. El presidente popular elogió a Diego Canga por dar el paso a la política. Está seguro de su "experiencia y trabajo" estarán al servicio de Asturias. El presidente del PP tuvo un recuerdo para Isidro Fernández Rozada, Ovidio Sánchez, Mercedes Fernández y Teresa Mallada, todos presentes, como personas que acreditaron "generosidad" con el partido desde hace décadas. Feijóo deseó poder visitar Oviedo con Alfredo Canteli como alcalde con mayoría absoluta. El número uno del PP estuvo en Oviedo acompañado por dos de sus principales baluartes orgánicos, el coordinador general Elías Bendodo y el vicesecretario de organización Miguel Tellado.

Discurso de Canga

El candidato a la presidencia del Principado acusó a los gobiernos socialistas en general y al de Adrián Barbón en particular de pasividad para afrontar los grandes problemas de Asturias. Diego Canga recordó que Barbón nunca ha trabajado por Asturias fuera de la política mientras que él, como funcionario o "burócrata" como le tildaron en la FSA, hizo todo lo posible para un régimen fiscal adecuado a los pequeños astilleros asturianos, la minería del carbón o la continuidad un años más de Tenneco. Canga recuerda que Feijóo sí ha ido a Bruselas mientras que los socialistas no han ido "ni una sola vez" par conseguir más fondos europeos que frenen la despoblación". " Me llaman burócrata quien no movieron un dedo para buscar alternativas al cierre de las térmicas", acusó Canga quien afirma que quiere hacer política "sin crispación ni sectarismos".