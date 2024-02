Barbón creará una Consejería de Cultura y mantiene la de Derechos Sociales

Al final, dos consejerías

El presidente del Principado Adrián Barbón rectifica y finalmente creará una Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deportes y otra Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de manera que descarta unir ambas áreas en un sólo departamento como defendía hasta ayer como ejemplo de "audacia y valentía". Barbón aprovechaba la respuesta al PP en la Junta General en una pregunta sobre el conflicto de las ITV para hacer el anuncio. El presidente señala que ha escuchado a entidades vinculadas a los sectores de esas consejerías, al socio de Gobierno y al propio PP dado que su presidente, Álvaro Queipo, ya dijo el martes que no se opondría a la creación de una Consejería de Cultura.

Barbón abundó en pasillos del parlamento en la nueva decisión. Lo habló con el consejero y coordinador de IU Ovidio Zapico. Barbón insiste en que, al menos al principio de la formación del bipartito, había un límite de 10 consejerías. “En la negociación original era un límite de 10, eso se lo puedo asegurar”. Barbón recuerda que la estructura del Gobierno y los nombramientos es “competencia del Presidente” y sobre la que “me gusta rendir cuentas ante la comisión ejecutiva de mi partido y también lógicamente al socio”.

Barbón descarta mayor coste por la undécima consejería porque el sueldo de consejero es el mismo que el de viceconsejero, figura que se iba a crear con la idea inicial de la consejería de Cultura y Bienestar. Además, no habrá más direcciones generales que las ya existentes, ha precisado el jefe del ejecutivo regional.

El presidente autonómico desvela le dio a elegir a la todavía consejera Melania Álvarez. Barbón insiste en que todo el gobierno está sometido a examen pero, por sus palabras, no parece que Álvarez haya suspendido, más bien todo lo contrario. ”Magnífico trabajo” en asuntos como la gestión de la pandemia o el salario social.

Y respecto a la nueva consejera de Derechos Sociales, Barbón indica que será una “mujer independiente, dialogado entre ambas partes del gobierno”. Hay varios nombres, puede ser o no miembro del actual equipo directivo de Bienestar Social.

Barbón está satisfecho de que ahora el Gobierno del Principado tenga 6 hombres y 6 mujeres, algo que llega casi 5 años después de presidir el gabinete.

IU pasa página

Para Izquierda Unida, ya pasó todo. El coordinador de la formación y consejero de Vivienda Ovidio Zapico cree que “toca ponerse a trabajar en todas las áreas con normalidad. No hay más que decir, no hay discrepancias, no hay ningún problema”.

Sobre si se había pactado un límite de 10 consejerías, Zapico indica que fue una propuesta de Barbón pero “yo entiendo también que meses después, vistas las dificultades que hay en el área de cultura, no pasa absolutamente nada”.

Queipo es más presidente que Barbón

El PP interpreta que Álvaro Queipo actúa más como presidente del Principado que el propio Barbón. El portavoz parlamentario adjunto Luis Venta ve “desnortado, agotado y acorralado”. “En apenas unas horas reconocería que ni era audaz ni era valiente y que sus políticas no son más que una continuidad del socialismo”. El diputado popular concluye que “actúa más como presidente de Gobierno el señor Queipo, nuestro presidente, que el propio Barbón”.