Adrián Barbón apela al "diálogo y consenso" con el resto de grupos, durante los próximos cuatro años, para abordar los desafíos de Asturias

Esta mañana se ha celebrado, en el hemiciclo de la Junta General del Principado de Asturias, la primera jornada del debate de investidura, para proclamar al presidente de la nueva legislatura asturiana.

Según los estatutos, leídos por el presidente de la Mesa de la Cámara, Juan Cofiño, al inicio de la sesión, el punto de partida es el discurso de los candidatos.

En esta ocasión y, después que Diego Canga, del PP, se retirase de la carrera por la presidencia hace unos días, Adrián Barbón, actual presidente en funciones, es el único que se postula para el puesto.

Poco más de una hora de intervención con un claro hilo conductor: esbozar un proyecto sólido, progresista y audaz, a medio y largo plazo. Y para ello, varias ofertas de consenso a los diferentes grupos parlamentarios con el objetivo de compartir el futuro: "De la demografía a la salud mental, la financiación autonómica, la igualdad, la concertación o el desarrollo de la alianza de las infraestructura, aquí no hay espacios vedados al entendimiento", dijo.

Las dudas de Diego Canga

Una oferta de pactos que, según Diego Canga, "suenan bien a primera vista". Faltará ver, afirma el popular, en qué se traduce esa propuesta. El portavoz del PP en la Junta General del Principado de Asturias, asegura que aspira a "corredactar" con el presidente Adrián Barbón pactos en torno a asuntos en los que estén de acuerdo PP y PSOE a lo largo de la legislatura, aunque ha pedido que aclare los términos del posible acuerdo de gobierno con Convocatoria por Asturias-IU.

La reacción de VOX

Una cordialidad que no dirigió precisamente a los diputados de VOX, a quienes acusó de negar la violencia machista o despreciar las políticas de igualdad. Desde su gobierno, apuntaba, ante una Carolina López que no hacía otra cosas que negar con la cabeza, no se ayudará a blanquear una fuerza que hace bandera de la reacción. La portavoz de VOX, por su parte, replicó al socialista diciendo que nos esperan cuatro años de continuismo, parálisis, destrucción de empleo y despoblación.

López critica que Barbón esté "empeñado" en instaurar este cordón a un partido "constitucionalista" que es, además, la tercera fuerza política en la Junta General. "Es el presidente más antidemocrático de la historia de Asturias", apuntaba.

Promesas a futuro

Tendida ya la mano al resto de diputados, Barbón pasó a dar un repaso por los logros obtenidos durante sus 4 años de mandato como punto de partida para esbozar sus propuestas. Un discurso, según Adrián Pumares, de Foro Asturias, en el que le preocupa percibir cierto "continuismo". "Hubo anuncios interesantes que espero que se cumplan", ha indicado Pumares que, no obstant,e ha lamentado que no se hablase más de cuestiones importantes como las infraestructuras.

A pesar de todo ello, el que ostentará el cargo de portavoz del grupo mixto en primer lugar ha asegurado que sigue con la mano tendida "para alcanzar consensos y acuerdos en cuestiones relevantes para el futuro de Asturias".

En el capítulo de objetivos, Consolidar Asturias a la vanguardia de la economía verde, hacer al medio rural protagonista del cambio, mejorar el Estado de bienestar de acuerdo a las nuevas necesidades, garantizar la defensa de la igualdad y lograr el impulso demográfico, han sido los grandes temas del discurso de Barbón.

Pasando de lo general a lo concreto, el positivismo del presidente en funciones respecto al estado de salud de la atención primaria asturiana ha sido de los puntos más comentados por Covadonga Tomé, diputada de Podemos e integrante del grupo mixto, quien espera que el Plan de Salud mental, planteado por Barbón, sea pronto una realidad.

También en el capítulo de salud, llamaba la atención, en palabras de Pumares, loa propuesta del candidato de establecer una ayuda anual de 15.000 euros para las personas con ELA.

En términos de educación, mejorar la calidad educativa, afirma Barbón, no admite regateo. Por ello, las becas, seguirán estando presentes en su plan de gobierno. "En los próximos cuatro años mantendremos esa doble línea de actuación: certeza presupuestaria para la Universidad y, al tiempo, facilidades para el acceso, de modo que el nivel de renta jamás se convierta en un listón infranqueable. Con ese criterio, crearemos una beca-salario para jóvenes con buen desempeño académico y familias con pocos recursos.

La cultura, y en concreto, la llingua asturiana, ha tenido también su espacio en el discurso de Barbón, en fondo y formato. El presidente en funciones ha reproducido parte de su intervención en asturiano para mostrar su apoyo a la cooficialidad, aunque consciente de que las matemáticas no juegan a su favor.

En lo que se refiere a la formación del próximo gobierno, Barbón ha dejado claro, una vez más, que su apuesta por la estabilidad del Principado, pasa por la casilla de Convocatoria por Asturias: "El entendimiento que buscamos con Convocatoria por Asturias, cimiento de esa estabilidad, es compatible con una permanente disposición de diálogo con otros grupos parlamentarios, los sindicatos, el empresariado, las cámaras de comercio, los ayuntamientos, la Universidad y, por extensión, la sociedad asturiana".

Ovidio Zapico, por su parte, considera que al discurso le ha faltado autocrítica y considera que ese cambio que plantean los socialistas, no podrán acometerlo en solitario. "Creo que ha sido un discurso en el que ha faltado autocrítica si de verdad pretende impulsar una época de cambio, un discurso de parte que carece del impulso necesario para ser el de una época de cambio y transformación", ha dicho Zapico. Y es que, a juicio del portavoz de Convocatoria por Asturias, esa es la parte en la que su formación está negociando, para tratar de impulsar ese cambio porque "solos no van a poder tener esa capacidad transformadora".

En este sentido, el voto de Podemos que podía dar la mayoría absoluta de 23 diputados en la primera votación de mañana, continúa en el aire. A pesar de la decisión de la dirección interina de los morados de apoyar la investidura de Barbón, la diputada insiste en que será la militancia de Podemos la que decida si apoya o no la investidura de Barbón, en una votación telemática que se abrió a las 22.30 de este lunes y cerrará este martes a la misma hora.

Ante las dudas de Barbón al respecto del apoyo de Podemos a su investidura, Tomé le ha pedido que "respete los procesos internos" de su formación, y ha remarcado que hay en marcha un proceso activo de votación cuyo resultado se conocerá antes de que comience la segunda sesión del debate. "Se trata de que vote un número representativo de los militantes de Podemos", ha insistido, a pesar de que el Consejo Ciudadano de Podemos ya acordó apoyar la candidatura de Adrián Barbón como presidente del Principado.

En cuanto a su relación con el gobierno central, independientemente de quién sea proclamado presidente el próximo gobierno, Barbón promete solicitar una reunión con el nuevo dirigente para exponer las grandes necesidades de la región: la política industrial, la ejecución de fondos europeos o la culminación de las infraestructuras.

Adrián Barbón, finalizó su discurso con los compromisos a corto plazo donde destacó la aprobación del proyecto de Ley de Impulso Demográfico, una vez se constituya el nuevo Consejo de Gobierno. También la modificación de la Ley de Montes y Prevención de incendios o la Ley de Proyectos estratégicos.