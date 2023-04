880.000 personas marcan en Asturias la X social del IRPF

X social

Las entidades del tercer sector han presentado la campaña que anima a marcar la X de fines sociales en la declaración del IRPF. Unas 250.000 contribuyentes no lo hacen por razones que considera el responsable de la Mesa del Tercer Sector Víctor García. Víctor García, por su parte, ha agradecido "a los 880.000 asturianos que vienen teniendo un gesto solidario marcando la X solidaria para ayudar a las personas que están en situación de vulnerabilidad". El presidente de la Mesa del Tercer Sector, que ha presentado varios spot publicitarios de la campaña, ha explicado que la iniciativa 'X Solidaria' busca conseguir informar y concienciar a la sociedad de la necesidad de marcar la casilla 106 de "Actividades de Interés General consideradas de Interés Social" en la declaración de la renta. El dinero que va a esa casilla 106 supone que el 0,7% de los recursos vayan a fines sociales.

Acto en la Junta

Este acto, como es habitual, tuvo lugar en el Salón Europa de la Junta General cuyo presidente Marcelino Marcos animó a marcar esa X con convicción solidaria, no meramente caritativa o de autosatisfacción. "La solidaridad que a mí me interesa es la que significa el encuentro, cara a cara, con el mundo del dolor, de las injusticias y ante el que no me puedo mostrar indiferente; es la solidaridad que analiza de forma seria la injusticia y la que constituye en eje fundamental del proyecto de vida de todo aquel que se tenga por solidario", ha subrayado. La consejera de Derechos Sociales Melania Álvarez deseó éxito para esta campaña.