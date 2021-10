Más de Uno Asturias Informativo 29/10/2021

Datos de la Encuesta de Población Activa. El mercado laboral asturiano se ha comportado mejor que la media nacional. Acumulamos 55.300 parados. 6.100 menos que el trimestre anterior. Cerca de un 10% menos.

Tras conocer los datos, el presidente Adrián Barbón ha asegurado que hay una reanimación potente de la economía asturiana.

Detectado en Asturias el primer caso de la variante delta plus de la COVID. Corresponde a una mujer que no estaba vacunada. La cepa, más contagiosa, ya está presente en varias comunidades autónomas.

El Presidente del Principado aún no da por seguros los 27 votos necesarios para sacar adelante la oficialidad del asturiano. Foro deja claro que la reforma fiscal no puede esperar más. A Ciudadanos no le ha gustado su órdago. La izquierda pide que no se mezclen los impuestos con la llingua. Y la presidenta de los populares, en la reunión del Comité Ejecutivo del partido, habla de falta de rigor.