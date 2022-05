Más de uno Luarca 04/05/2022

El portavoz, Carlos López, dijo que los propios profesionales sanitarios les están participando la preocupación por esta forma de proceder, que propicia los contagios dentro del centro sanitario y que multiplica su trabajo al tener que ponerse y quitarse constantemente sus EPIS.

En la misma línea, dicen que no se ha contratado al personal específico para atender a ese tipo de pacientes, a la vez que se permiten visitas de familiares de pacientes no dependientes, que no están adiestrados en el manejo de los EPIs, “lo que aumenta enormemente el riesgo de contagio”.

En el área de urgencias cita “las precarias” condiciones con las que reciben a los pacientes, al decir que “no reúne las necesarias condiciones físicas para mantener circuitos diferenciados”.

Por otra parte, en cuanto a la situación de personal en el hospital, comento que sigue sin geriatra, la falta de un urólogo, otro de cardio, en otorrino, en dermatología próximo a la jubilación, en cirugía “algún problemilla”, mientras que en Medicina Interna la cosa mejoro y está bien.

Advirtió, basado en las quejas recibidas, del deficiente funcionamiento del Servicio de Urología en donde han dejado de hacer intervenciones, lo que ha multiplicado los traslados al hospital de Avilés en una atención sanitaria que antes se ofrecía en Jarrio.

La Feria del Libro de Navia desarrollara 24 actividades, estará Manuel Vilas | Luarca

La delegación de cultura del Ayto. de Navia, celebrara desde mañana jueves y hasta el domingo la XIII Feria del Libro, con la celebración de 24 actividades que se desarrollaran entre la Nave Municipal El Puerto de Navia y la Casa de Cultura de Puerto de Vega, entre las presentaciones de libros, narraciones, encuentros con autores y otros, tal como desvelo el responsable de esta área municipal, Gonzalo Asenjo Palmerola.

Deja claro que este evento es una de las “apuestas más claras y decididas” que tienen desde el Ayto. algo que se puede constatar con la confección de un programa “completo y variado para todos los públicos y cuyo principal objetivo es la unión de los autores con los lectores”.

La apuesta de dar protagonismo a los autores locales mediante un espacio de encuentro para la presentación de sus obras, no pasa desapercibido. En esta edición, entre los escritores destacados estará, Manuel Vilas, finalista del premio planeta del 19, que departirá entre el sábado y el domingo varios actos en la Villa de Campoamor con los lectores interesados.

La programación se inicia mañana JUEVES 5 a las 12:00 En la Casa de Cultura de Puerto de Vega, charla-demostración “Bienvenidos a eBiblio y a eFilm Asturies”, se conocerá el servicio de préstamo online de libros y audiovisuales de la Red de Bibliotecas Públicas del Principado de Asturias, por mediación de Laura González Gayol. A las 18 h lo mismo en el CDTL (Telecentro) de Navia,

A las 18:30 en el mismo lugar, “Contábalo la bruxa”, sesión de narración oral de cuentos tradicionales, que incorpora también otros géneros de la tradición oral como retafiles y cantarinos. Factoría Norte contribuye con estas piezas a la valoración de la tradición oral asturiana.

El VIERNES 6 HORARIO: 17:00-20:00 17:30 En la Nave Municipal “EL Puerto”, apertura de la XIII Feria del Libro de Navia, con la exposición de las obras presentadas en el XIII Concurso de Marcadores de Páginas sobre el Libro y las Bibliotecas, convocado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Navia.

A las 18:00 La Asociación Los Glayus, con el grupo TDH (Tenemos Derecho a Hablar) del Ayuntamiento de Navia, pondrá en escena “No me cuentes cuentos". 19:00 Club de Lectura “El cómic y la novela gráfica” de La Maleta Ediciones, impartido por Gustavo A. Fernández, bibliotecario de Grado.

SÁBADO 7 HORARIO: 11:00-13:30 • 17:00-20:00

A las 11:15 Recital de poetas locales. 12:10 Patricia Valmurián presenta Así fue el triunfo de la nada, editado por Gravitaciones. A las 12:35 Presentación de “Te di mi vida”. 13:00 Víctor Manuel Villar Pis, presentará “Cascadas con encanto. Asturias, 102 rutas”. 17:15 Presentación de “Contra rebeldes, traidores y espías”. La justicia republicana en Asturias durante la Guerra Civil (1936-1937), de Pedro Luis Alonso García y editado por La Cruz de Grado. 17:40 Presentación de “Como augua de torbón. Guerra Civil y represión franquista nel estremo noroccidental d'Asturias”, obra en gallego-asturiano escrita por Xosé Miguel Suárez Fernández, que será presentado, por Ramón García Piñeiro. 18:10 Pedro José Villanueva presenta El festival de la cosecha. 18:30 El escritor Manuel Vilas, finalista del Premio Planeta en 2019 con “Alegría”, presentará su última obra, “Los besos”. Novela de amor romántico e idealizado, pero también de piel y amor carnal. A las 19:30 Entrega de premios del XIII Concurso de Marcadores de Páginas sobre el Libro y las Bibliotecas. Para finalizar con la actividad infantil “Cuentos de jabón”, de Pompas y Pompones.

DOMINGO 8 HORARIO: 11:00-13:30 • 17:00-20:00

Desde las 11:15 La escritora Ana de Loza presenta “Atletismo de mi amor”. 11:40 Tertulia “Encuentros”, con autores langreanos asociados a ella y con la participación de Antón Saavedra, Carlos Álvarez, Solinca Turbón, Evelin Mariel, Belén Fernández, Zaida Franco, Beatriz Alonso y Secundino Díaz, coordinados por Miguel Ángel Fernández. Incluye la presentación de la asociación, sus actividades y sus publicaciones. 12:15 Encuentro literario de Manuel Vilas, con los clubes de lectura de las bibliotecas públicas de Navia y de otros municipios asturianos. 17:15 Presentación del poemario “Soy tu asignatura pendiente”, de Ana María Quintana Rodríguez. 17:40 Jonathan Pérez del Río presenta su novela “Un café con Pacho”. 18:05 Presentación de las bases del XX Certamen Literario “Villa de Navia” y del XVII Certamen Poético “Ramón de Campoamor”. 18:30 Charla “El loco oficio de escribir un libro (y publicarlo)”, de Editorial Pez de Plata. La escritora Leticia Sánchez Ruiz y el editor de Pez de Plata, Jorge Salvador Galindo. Ya por último a las 19:30 Concierto “Si Beethoven fuera asturiano”, de Ensemble L'Arca.

El resto de la info a modo de titulares:

Salvemos Nuestro Hospital denuncia la mala gestión al mezclar los pacientes Covid con los que no lo tienen en Jarrio, y el deficiente servicio de urología. El desempleo se reduce en 2.051 personas en abril, en Asturias, la cifra queda en 63.986 parados. Navia programa hasta 24 actividades en la XIII Feria del libro que contará con la presencia de Manuel Villas. Vegadeo y Soto del Barco se hermanan para poner en valor las chalanas, lamprea y angulas. Ayto. Ribadeo advierte que Las Panchas se deben de declarar como ingreso en ganancias patrimoniales.

Antón Garmón y alcalde Vegadeo perfilan la agenda 2030 para un impulso final. Graciela Blanco y alcalde Boal avanzan en planificación Plan Turístico y apoyo fiesta indiana. Borja Sánchez asistió en Cudillero a la extensión de la fibra de Adamo, terminarán el primer plan este año. Secretario General FSA-PSOE asistirá esta tarde a la asamblea congresual de Vegadeo que designará como secretario local a Pablo Fernández Abuin. Campoastur presentará mañana su nuevo producto de Leche Ecológica Campobio. Barbón visitará mañana San Tirso de Abres y mantendrá una asamblea abierta vecinal para tomar nota.

La candidatura de Gonzalo Asenjo Palmerola, la única por el momento presentada en Navia para secretario general PSOE. Alcalde Castropol realiza valoración positiva del Festival de la ostra del que anuncia retoques para la próxima edición. Bruselas aprueba el plan español de 18 millones para la flota afectada por la crisis de la guerra. PP-Burela incluye hasta 9 independientes con el regreso de Carlos Peinó. La Asc. Más Luarca-Valdés convoca el I concurso Fotográfico Pizarras de Luarca con 200 € en premios. Lorenzana convoca un concurso de poesía con motivo del día de las letras galegas. El programa Rompiendo distancias de San Tirso de Abres recupera desde hoy el taller de gimnasia.

Ayitos. de San Tirso de Abres, Ribadeo, trabada y A Pontenova solicitan a Medio Ambiente la ayuda la recuperación de la senda verde del ferrocarril. Alcalde Castropol, sorprendido por renuncia de la popular Nazaret López, de la que destaca su honestidad. Ribadeo, punto de partida este domingo del proyecto camino del mar. Un técnico de Administración Local visitará mañana Pandiella (Cudillero) para presentar el proyecto de acceso con importante inversión, según alcalde. Los cuentos de la abuela llegan este viernes a Cadavedo. El Foro de Comunicación y Escuela abordará el viernes la soberanía e identidades nacionales.