“Que siendo realista no me atrevo a decir que es la primera candidata a recibir, todos sabemos de la importancia de Arcelor en Asturias, pero si más allá de la segunda o tercera no debería de estar. Por tanto, yo soy realista, y creo que tiene todos los ingredientes para recibir ese dinero del fondo europeo de recuperación”.

El sindicalista, justifico esa opinión en que Ence-Navia, es una empresa industrial asentada durante muchos años, y que juega a su favor el que los fondos no se van a destinar “a algo que todavía no esta más allá del papel, no estamos hablando de una previsión de proyecto, o una previsión de futuro que no se pueda palpar. Estamos hablando de una empresa con un recorrido industrial importante, con una factoría que ha recibido inversiones, hasta ahora, sin necesidad de fondos europeos. Y estamos hablando que una de las cuestiones mas importantes de empleo estable y de calidad”.

Alperi se reunión hoy con el Pdte. del Grupo, Ignacio Colmenares, quien le explico la previsión de futuro para el complejo naviego, con una clara apuesta por la transición energética justa, y el impulso de la bioeconomia circular, pasando esos proyectos según explico Alperi, por unas inversiones “importantes” en estándares medioambientales, la puesta en marcha de una línea para absorbentes, y la descarbonización y mejora de la eficiencia energética “con inversiones de 52 y 25 millones, y uno mucho más importante de 450 millones de euros para producir una celulosa para viscosa”.

A eso se suma la creación de empleo estable y fijo no solamente durante el periodo de construcción, según la información de la empresa ha cifrado en unos 1.300 empleos -directos, indirectos e inducidos- “para nosotros es muy importante y les hemos brindado todo el apoyo que esta en nuestra mano para poder conseguir que estos fondos recalen en Navia como se merece”.

No le agrada para nada que el crecimiento naviego, pueda ser a costa del hipotético cierre de Pontevedra, “no me gusta crecer, perjudicando a otros, y en este caso a los trabajadores de Pontevedra”, pero si reconoce que una parte de las inversiones destinadas para Galicia, podrían venir para Navia al ser “el destino natural”.

Sobre el problema del coste de la electricidad, señalo que no puede continuar, opina que el Gobierno no puede permitir que las empresas energéticas marquen el paso de un país, y si el Gobierno no es suficiente, tiene que tomar parte Europa, al afectar empresas y hogares.

Recordó algunas iniciativas que han propuesto sobre este problema, como es la transformación de Hunosa, como una empresa energética publica, a medio plazo, o un IVA super reducido al 4 % “pero lo que el Gobierno debe de transmitir es contundencia, y que no puede permitir que la política energética del país la marquen las empresas”.

Alperi, mantuvo anteriormente una reunión con el alcalde de Navia Ignacio G. Palacios, para abordar la situación empresarial del concejo con el conglomerado de astilleros, papelera, láctea y sector forestal, hablando sobre el Plan Forestal y las concentraciones parcelarias de montes.