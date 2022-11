Barbón demanda una "rectificación de inmediato" de la ley de Irene Montero

Rectificación

El Gobierno del Principado ya avisó

El presidente del Principado y secretario de la FSA tercia en la polémica por la ley de Irene Montero de Libertad Sexual conocida como 'solo sí es sí'.sino de encontrar una solución". En ese sentido, Barbón"Lo que no se puede es que cuando hay una aplicación no querida y no deseada se ataque a los jueces", ha indicado. El dirigente socialista defiende "corregir los defectos de la ley" impulsada por la ministra de Igualdad y "buscar una salida a este embrollo", concluye Barbón.

Las palabras de Barbón llegan pocas horas después de que la directora de Igualdad del Principado Nuria Varela señalase que ella misma, como otras especialistas e instancias, habían avisado de posibles problemas de seguridad jurídica y competencias en la comisión informativa sobre la ley que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados.