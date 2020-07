Videojuegos y cultura audiovisual

The Last of Us 2 ha sido un auténtico éxito. El juego exclusivo de PlayStation que más rápido ha vendido en la historia no ha dejado indiferente a nadie. TLOU 2 ha sido un éxito, pero su lanzamiento se ha visto acompañado de varias polémicas. ¿Y a nosotros? ¿Qué nos ha parecido? Hacemos un pequeño alto en nuestras vacaciones para hablaros de lo último de Naughty Dog.