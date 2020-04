Darwin Núñez es denunciado en Uruguay por supuestamente organizar un partido de fútbol en su casa de Artigas

Darwin Núñez ha sido denunciado en Uruguay por saltarse, supuestamente, la cuarentena por el coronavirus y organizar un partido de fútbol en su casa de la ciudad de Artigas. Así pues, según el programa de Radio 1010 AM #VamosqueVamos, los vecinos del futbolista de la UD Almería se percataron de la situación y alertaron a las autoridades.

En declaraciones que recoge Artigas Noticias, la fiscal Teresita Vernengo ha explicado que el atacante charrúa “había armado un partido de fútbol, según los vecinos”, motivo por el que “se le fue a intimar que tenía que cumplir con la cuarentena, él y los familiares que estaban con él”.

Además, esta no era la primera denuncia que se realizaba contra Darwin, puesto que también se había avisado de que se le había visto por el centro de la ciudad. No obstante, la fiscal lo niega asegurando que se ha llevado a cabo una investigación y “quien andaba no era él, sino su hermano, que es muy parecido”.

Por otro lado, el representante del jugador, Edgardo Lasalvia, ha confirmado en #VamosqueVamos, programa de Radio 1010 AM, que el futbolista de la UD Almería pidió permiso para pasar la cuarentena con su familia y no estar solo en España y, a su vez, ha negado que se organizara el partido: "Darwin se quiso venir y no ha salido desde que llegó. De hecho, la Policía está yendo a corroborarlo, como hace con todos los que han llegado de Europa. Esto no es real lo que se está diciendo”.

Edgardo Lasalvia también ha lamentado que se publiquen estas circunstancias y no se valore el lado solidario del delantero internacional con Uruguay. “Me pasaron la captura y entré a conectar, no solo por defender a Darwin, porque desde que llegó lo único por lo que está preocupado es por ayudar. Él hay cosas que está haciendo, que no las hace para que se sepan, ni las publicamos en las redes y es para que le lleguen platos de comida a la gente que hoy no puede salir a buscar”, ha explicado.

Darwin Núñez se ha marchado a su Artigas natal, con permiso del club, para pasar la cuarentena a causa del Covid-19 junto a sus familiares. Las redes sociales de la UD Almería publicaron un vídeo en el que se le podía ver entrenando en solitario en un terreno que tiene en su casa, cumpliendo con los requisitos de preparación física para cuando se pueda retomar la competición.