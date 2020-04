Darwin Núñez asegura que no ha incumplido la cuarentena en Uruguay

Darwin Núñez ha desmentido que incumpliera la cuarentena organizando un partido de fútbol en su casa de Uruguay como así habían denunciado los vecinos de Artigas, su ciudad natal, y que habían publicado los medios de comunicación uruguayos en una información recogida también en Onda Cero.

“La gente dice que me vieron en el centro paseando y que hice un partido de fútbol. Eso es mentira. Desde que compré la chacra hablé con mi hermano y algunos amigos para que hicieran una cancha de fútbol 7 y cuando llegué eran ellos los que estaban jugando y no yo”, ha asegurado el delantero de la UD Almería.

El atacante sí ha reconocido utilizar ese pequeño campo de fútbol que tiene en casa para entrenar. En este sentido, ha expuesto: “En Almería no podía entrenar porque no tenía espacio. Estaba en un apartamento y decidí venirme por eso también”. Asimismo, Darwin ha contado en la conversación en Sport 890 que llamó a la dirección del equipo almeriense para hacerles la aclaración de que no se iba de vacaciones. “Estoy entrenando desde que llegué. Lo hago en el campo y no salgo a la calle”, ha añadido.

El ‘9’ se ha mostrado molesto con la denuncia y ha declarado: “Somos conscientes de lo que está pasando. No somos tan mala gente de llegar de España, un país que está complicado y me voy a ir a sacar fotos con la gente, ni comer un asado con mis amigos. Yo no quiero el mal para la gente, quiero lo mejor y que esto termine ya. Que la gente sepa que no soy yo el que anda por el centro, siempre me confunden con mi hermano porque somos muy parecidos".

Darwin Núñez se encontraba en su casa de Almería junto a su madre. Según su versión, ante el miedo de un posible contagio por coronavirus, alegando que ella “es grande y tiene defensas bajas” —lo que le convierte en vulnerable ante el Covid-19— decidieron pedir permiso y volar hasta Uruguay. “Logré el permiso del club y nos vinimos. Llegamos al Aeropuerto de Carrasco y me vine directamente a Artigas. No circulé y ni siquiera fui a la ciudad; me vine directamente al campo, que es a 10 kilómetros del centro”, ha afirmado.

Cuestionado por el periodista urugurayo sobre quién interpuso la denuncia, el futbolista de la UD Almería e internacional con la selección charrúa ha detallado que un vecino aseguraba que lo había visto jugando. Así pues, ha recordado que era su hermano quien practicaba el deporte y ha compartido que a su padre también lo han confundido con otros familiares. “Esto me genera incomodidad porque yo no vengo a Artigas a hacerle maldades a la gente ni traer un virus. Vengo a aportar mi granito de arena para mi familia y para todos”, ha subrayado.

Darwin Núñez ha pronunciado durante toda la entrevista en Sport 890 que su presencia en el campo de fútbol 7 que tiene en su finca solo lo usa para los entrenamientos que le exige la UD Almería. De hecho, el propio club colgó un vídeo en las redes sociales en el que se le veía realizando abdominales en él.

“Me dolía en el corazón ver a mi madre llorar y lo mejor que pudimos hacer es volver a Uruguay”, ha concluido el delantero del conjunto almeriense que está, como el resto de sus compañeros, a la espera de las decisiones del Gobierno de España, LaLiga y la RFEF para conocer cuándo se retorna a la actividad competitiva en LaLiga SmartBank.