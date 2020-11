Videojuegos y cultura audiovisual

Distrito 42 | 14/11/2020 | Especial octava generación

Cerramos etapa; empezamos nueva vida. En el programa de hoy podríamos hablar de muchas cosas, pero 7 años de nuestra vida merecen hacer una pausa para ver qué videojuegos han sido los máximos responsables de entretenernos. Breath of the Wild, The Witcher 3, Bloodborne, Death Stranding... The Last of Us 2. Todos estos, y muchos más, son los merecedores de nuestras cariñosas palabras hoy en este especial sobre la generación que nos deja.