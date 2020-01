Rafa Nadal: "El partido ante Djokovic en la ATP Cup no fue negativo para mí"

El tenista español Rafa Nadal ha comentado este domingo que "no fue negativo" para él su reciente derrota ante el serbio Novak Djokovic en la final de la ATP Cup , en alusión a un duelo que marcará el camino para el Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada y que se disputará en Melbourne del 20 de enero al 2 de febrero.

"El partido, en sí, no fue negativo para mí. Aunque terminara perdiendo, el segundo set fue positivo y estuve muy cerca, tuve buenas opciones, competí bien e hice cosas que me pueden servir de cara al futuro", ha afirmado Nadal durante una entrevista en exclusiva a Eurosport.

"Sinceramente en el primer set creo que él empezó muy fuerte y se me dio mal el comienzo, podría haber empezado mejor por mi parte. Creo que no tuve suerte al coger algún juego al comienzo. Cuando juegas contra un jugador como Novak, en el comienzo del partido es importante sentir que estás cerca en el marcador", ha argumentado.

"Porque no solo es tu sensación, sino que es la suya también. Pero enseguida se me fue en el marcador y él jugó un gran primer set en todos los sentidos. Yo no veía la forma de parar lo que él estaba haciendo", ha admitido Nadal, sobre un encuentro que cimentó el título para el equipo Serbio.

"Creo que la ATP Cup se hizo un poquito larga. Para mí, a nivel interno, en el hecho de no haber parado nada en diciembre y también por todas las cosas extradeportivas que tengo que ir haciendo, me planté el 29 aquí en Australia con la sensación de que todo había ido muy rápido", ha indicado el tenista balear.

"Pero bueno, ha sido una experiencia diferente. Creo que me ha servido y aquí estoy, la verdad es que creo que cada día mejor y cada día adaptándome un poquito más a las condiciones y sintiendo que las cosas van cogiendo un mejor color. Falta aún un poquito de tiempo para seguir entrenando bien y seguir puliendo cosas que creo que voy a necesitar. Y por ello, estar preparado para competir desde el comienzo a un buen nivel", ha subrayado.

Así, Nadal debutará en el torneo frente al boliviano Hugo Dellien. "Es un jugador que ha tenido una buena evolución estos últimos tiempos. Difícil, todas las primeras rondas son complicadas y más con un jugador como él, que vendrá preparado. Entonces, yo tengo que jugar a mi nivel, jugar bien y tengo que estar preparado para competir un partido que no va a ser fácil", ha reiterado el de Manacor.

Además, el Abierto de Australia servirá para calibrar el estado anímico y físico tras el duro desenlace de la ATP Cup. "Me pilló en un momento de bajón de energía. Desde que dejamos Perth, fueron momentos complicados; en Perth las cosas creo que fueron bastante bien y jugué muy buenos partidos, contra Cuevas y Basilashvili", ha explicado.

"Y a partir de ahí, llegamos a Sídney muy tarde, el cambio de horario de tres horas más... Y justamente tuvimos la mala suerte de que el primer día nos pegó un cambiazo de clima brutal y con Goffin me quedé destrozado, esta es la realidad. Me pegó un golpe de calor y encima jugué el dobles después", ha añadido al respecto.

"O sea, que me quedé tocado físicamente. Y al día siguiente tuve otra vez que salir a jugar contra De Miñaur, un jugador muy eléctrico. Estaba bajito de energía, pero se terminó ganando el partido. Me dio una sensación positiva", ha señalado Nadal a escasos días de iniciar otro asalto por uno de los cuatro 'grandes' del calendario tenístico.