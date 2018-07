Rafa Nadal: "Llegar a doce finales en Montecarlo es difícil de imaginar"

El número 1 del mundo, el español Rafael Nadal, reconoció haber jugado un partido sólido ante el búlgaro Grigor Dimitrov para disputar su duodécima final en el Masters 1000 de Montecarlo para lograr su undécimo trofeo, algo "difícil de imaginar".

"Es la realidad, ¿no? Pero llegar a la final doce veces aquí es difícil de imaginar. Y más ganar diez. En nuestro deporte, sin embargo, hay muy poco tiempo para pensar en lo que ha sucedido. Hay que avanzar. He ganado y tengo otro partido. Cuando acabe el torneo y me vaya tendré más tiempo para pensarlo", dijo Nadal tras el choque contra Dimitrov.

El tenista español, que buscará un nuevo título ante el japonés Kei Nishikori, que eliminó al alemán Alexander Zverev, destacó la solidez con la que se empleó en la semifinal ante Dimitrov.

"He estado sólido. El partido estuvo apretado hasta el empate a cuatro, con muchos juegos equilibrados. Cuando tenía ventaja con 3-1 hice un juego y malo y él volvió al partido. Tuve bastantes oportunidades en el primer set para tener un poco más de ventaja pero no los aproveché", analizó Nadal.

"Cuando juegas contra uno de los mejores jugadores del mundo siempre es difícil. Con 5-4 tuve suerte. Dimitrov cometió dos dobles faltas y falló un golpe de derecha. Me dio la ventaja. En el segundo set tuvo más errores de lo normal. Yo me mantuve fuerte", agregó el jugador español.

Rafael Nadal llega a una nueva final en Montecarlo con solo dieciséis juegos perdidos en cuatro partidos. "He jugado un buen torneo por ahora, es verdad", apuntó el número uno del mundo, que resta relevancia a la condición de favorito en la final ante Nishikori.

"La verdad es que no me importa si soy el favorito o no. Estoy en la cancha y trato de hacerlo lo mejor posible para ganar. Ese es mi objetivo. Jugar bien, ganar mis partidos y ser mejor", concluyó Nadal.